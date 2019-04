Das Internationale Olympische Komitee beteiligt sich mit einer Spende von 500.000 Euro am Wiederaufbau der bei einem Brand teilweise zerstörten Kathedrale Notre-Dame in Paris.

Damit will das IOC dazu beitragen, dass die Kirche bis zu den Olympischen Spielen 2024 in der französischen Hauptstadt wieder restauriert ist.

"Das Ziel, die Rekonstruktion bis 2024 abzuschließen, ist eine zusätzliche Motivation für uns alle", schrieb IOC-Präsident Thomas Bach in einem Brief an den Pariser OK-Chef Thomas Estanguet und verwies auf die enge Verbindung zwischen der berühmten Kirche und den Spielen 2024. Unter anderem die Marathon-Läufe und die Radrennen führen an Notre-Dame vorbei.

Anzeige

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Nach dem Brand am Montag haben zahlreiche Spender Millionensummen für den Wiederaufbau in Aussicht gestellt. Die Arbeiten könnten innerhalb von fünf Jahren abgeschlossen werden.