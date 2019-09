Deutschland setzt sich gegen den vermeintlichen Außenseiter Nordirland durch - gelingt das auch England? Die Three Lions empfangen mit dem Kosovo die Mannschaft der Stunde. Der Underdog lebt den Traum von der EM-Qualifikation, mit einem Sieg wäre man dem Turnier einen großen Schritt näher.

Apropos Träume: Bei der Basketball-WM greifen die verbliebenen vier Mannschaften nach dem Titel!

Das ist passiert

- EM-Qualifikation: Traumtor erlöst DFB-Team

Deutschland findet nach der Niederlage gegen die Niederlande zurück in die Spur. Beim mühsamen Sieg in Nordirland wirkt die Defensive nicht immer sattelfest (zum Bericht).

- EM-Qualifikation: Niederlande ballern - De Bruyne zaubert

Oranje fährt nach dem Sieg über Deutschland gegen einen Außenseiter den nächsten Dreier ein. Polen kann sich gegen Österreich nicht durchsetzen, Belgien glänzt (zum Bericht).

- DFB-Team: Ginter erleidet Rippenverletzung

Matthias Ginter muss in der EM-Qualifikation gegen Nordirland verletzt ausgewechselt werden. Jonathan Tah kommt für ihn vor der Halbzeit in die Partie (zum Bericht).

- Formel 1: Wolff kritisiert Leclercs Manöver

Toto Wolff macht dem Pilot von Ferrari nach dem Großen Preis von Italien schwere Vorwürfe. Der Block gegen Lewis Hamilton geht ihm deutlich zu weit (zum Bericht).

- NFL: Beckham Jr. trägt Luxus-Uhr im Spiel

Die Cleveland Browns kassieren beim NFL-Auftakt gegen die Tenessee Titans eine krachende Niederlage. Superstar Odell Beckham Jr. beweist zumindest Style (zum Bericht).

-Saints gewinnen nach Drama-Finish

Das erste Monday Night Game der neuen NFL-Saison hat gehalten, was es im Vorfeld versprochen hatte. Die New Orleans Saints setzten sich im heimischen Mercedes-Benz Superdome nach einer hochklassigen und am Ende dramatischen Partie mit 30:28 gegen die Houston Texans durch. (zum Bericht)

Das passiert heute

- EM-Qualifikation: England vs Kosovo

Kosovo ist die Mannschaft der Stunde. Der Außenseiter hat nach den Erfolgen der letzten Monate eine realistische Chance auf die Qualifikation für das Turnier 2020. Aber jetzt wartet ein echter Brocken ... (EM-Qualifikation: England - Kosovo um 20.45 Uhr im LIVETICKER). Außerdem treten am Dienstag Weltmeister Frankreich, Cristiano Ronaldos Portugal und Island an. Alle Spiele gibt es einzeln und in der Konferenz um 20.45 Uhr im LIVETICKER.

- Basketball-WM: Argentinien - Serbien und Spanien - Polen

Da waren es nur noch acht. Bei der Basketball-Weltmeisterschaft geht es in die heiße Phase. Im ersten Viertelfinale trifft Argentinien auf Serbien (um 13 Uhr im LIVETICKER), danach fordert Spanien die polnische Nationalmannschaft (um 15 Uhr im LIVETICKER).

Das Video-Schmankerl des Tages

FIFA-20-Player-Ratings: Messi besser als Ronaldo - ter Stegen besser als Neuer ...