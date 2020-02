Einen Tag vor dem Pokalspiel gegen Hoffenheim zieht sich Ivan Perisic vom FC Bayern München eine schwere Knöchelverletzung zu.

Sein Trainer Hansi Flick darf sich unterdessen Hoffnung auf eine Weiterbeschäftigung beim Rekordmeister machen.

Großer DFB-Pokal-Tag auf SPORT1: Das Achtelfinale wird am Abend mit dem Kracher Eintracht Frankfurt - RB Leipzig, SPORT1 ist LIVE dabei.

Das ist passiert

- Fussball: Flick darf auf Weiterbeschäftigung hoffen

Trainer Hansi Flick darf sich große Hoffnungen auf eine Weiterbeschäftigung bei Bayern München über das Saisonende hinaus machen. Dies kündigte Präsident Herbert Hainer bei einem Fanklub-Besuch an. (Zum Bericht)

- Fussball: Bayern wochenlang ohne Perisic

Bayern München muss mehrere Wochen auf Flügelspieler Ivan Perisic verzichten. Der 31 Jahre alte Kroate hat sich im Training des Rekordmeisters am Dienstag eine Fraktur am rechten Außenknöchel zugezogen. (Zum Bericht)

- Fussball: HSV darf kontrolliert Pyrotechnik abbrennen

Zweitligist Hamburger SV darf als erster Profiklub in Deutschland in seinem Stadion kontrolliert Pyrotechnik abbrennen. Die Behörden der Hansestadt und die zuständige Kommission des Deutschen Fußball-Bundes haben einen entsprechenden Antrag auf eine zunächst einmalige Ausnahmegenehmigung bewilligt. (Zum Bericht)

- Fussball: Interviewsperre in Norwegen für Haaland

Der Hype um Stürmer Erling Haaland von Borussia Dortmund zwingt den norwegischen Fußballverband NFF zu ungewöhnlichen Maßnahmen. Der NFF hat dem 19-Jährigen für die Playoffs um die EM-Teilnahme Ende März eine Interviewsperre auferlegt. (Zum Bericht)

- Eishockey: Weg zur Rettung der Krefeld Pinguine ist frei

Der Weg zur Rettung des wirtschaftlich angeschlagenen früheren Eishockey-Meisters Krefeld Pinguine ist frei. Wie der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag mitteilte, wurde eine einvernehmliche Lösung im Gesellschafterstreit gefunden. (Zum Bericht)

- Basketball: DBB ohne NBA-Stars in EM-Quali

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft geht wie erwartet ohne NBA- und EuroLeague-Spieler in die EM-Qualifikationsspiele im Februar. Dafür nominierte Bundestrainer Henrik Rödl fünf mögliche Debütanten. (Zum Bericht)

- Ski Alpin: Shiffrin legt Pause ein

Ski-Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin legt nach dem unerwarteten Tod ihres Vaters Jeff eine Pause ein und wird aller Voraussicht nach auf den Weltcup am Wochenende in Garmisch-Partenkirchen verzichten. (Zum Bericht)

