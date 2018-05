Anzeige

Motorsport: ADAC Formel 4, WEC und DTM LIVE bei SPORT1 Formel 4 und DTM in Hockenheim / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Die ADAC Formel 4 macht am ersten Mai-Wochenende Station in Hockenheim © ADAC Motorsport

Die Formel 1 macht an diesem Wochenende Pause. Dennoch ist im Motorsport einiges geboten. Neben dem DTM-Auftakt stehen Rennen in der ADAC Formel 4 und WEC an.