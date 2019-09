KTM-Duo gewinnt am Sachsenring

vergrößernverkleinern Eike Angermayr und Mads Siljehaug gewinnen erstes Rennen am Sachsenring ©

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Eike Angermayr und Mads Siljehaug gewinnen das erste Rennen der ADAC GT4 Germany am Sachsenring. In der Gesamtwertung rückt das Duo an die Gesamtführenden heran.