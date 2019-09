©

Grenzenloser Jubel bei Max Hesse (Hyundai) nach einer Entscheidung auf der Ziellinie im Finale auf dem Sachsenring: Der 18-Jährige hat in einem Herzschlagfinale den Meistertitel gewonnen. Im Hyundai i30 N TCR gewann Hesse das letzte Saisonrennen und verwies Titelverteidiger Harald Proczyk in einem weiteren Hyundai und Antti Buri im Audi RS3 LMS auf die Plätze. Hesse triumphierte letztlich mit sieben Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger Proczyk und 14 auf Buri.

"Das ist einfach der Hammer, der absolute Wahnsinn!", jubelt Hesse: "Es war ein mega schwieriges Rennen, ich habe die ganze Zeit auf die Reifen geschaut und im Spiegel beobachtet, was die anderen hinter mir machen. Das Team hat einen super Job gemacht, wir haben alles rausgeholt und wurden jetzt zum Glück belohnt. Meister zu sein, dazu der erste Deutsche in der ADAC TCR Germany - ich bin einfach nur glücklich und hoffe, es geht so weiter für mich!"

Vierter wurde Honda-Civic-TCR-Pilot Mike Halder vor seinem Teamkollegen und Samstagssieger Dominik Fugel. Rang sechs ging an Hyundai-Fahrer Theo Coicaud, dahinter folgte Julien Apotheloz als bester Junior im Cupra TCR. Die Plätze acht bis zehn gingen an Pascal Eberle im Cupra, Junior Mitchell Cheah im VW Golf GTI TCR und Gaststarter Marcel Fugel im Honda Civic TCR.

Meisterschaftskandidaten bestimmen das Finalrennen

Hesse, Proczyk, Buri und Mike Halder waren allesamt mit Chancen auf den Titel in das letzte Saisonrennen gegangen - und die vier zeigten von Anfang an, wieso sie diese vierte Saison der ADAC TCR Germany so entscheidend geprägt hatten. Hesse übernahm nach einigen Runden die Führung von Marcel Fugel. Kurz darauf schoben sich auch Proczyk, Mike Halder und Buri vorbei und machten sich an die Verfolgung des Tabellenführers.

Schnell setzte sich die Spitzengruppe vom Rest des Feldes ab. Vorne schlug Hesse ein hohes Tempo an, fuhr konstante Rundenzeiten und kontrollierte das Rennen. Dahinter versuchte Proczyk, die Lücke zu schließen. Auch Halder und Buri gaben alles, um doch noch ins Titelrennen einzugreifen. Der Schnellste der Spitzengruppe war Buri - und in der Schlussphase passierte der Finne den vor ihm fahrenden Halder.

Fortan kam der Audi-Pilot immer näher an die beiden Hyundais heran, doch erst eine Safety-Car-Phase ließ das Feld nochmals eng zusammenrücken. Gaststarterin Sophie Hofmann war mit ihrem Cupra TCR von der Strecke gerutscht. Das Safety-Car kam auf die Strecke und gab den Startschuss für ein Herzschlagfinale.

Michelle Halder Siegerin der Junior-Challenge

In der ersten Kurve der Schlussrunde drängte sich Buri innen an Proczyk vorbei und setzte den Tabellenführer Hesse unter Druck. Der Finne gab ab alles, setzte sich in der letzten Kurve an die Seite des Hyundai-Piloten - und kam 0,011 Sekunden vor seinem Meisterschaftsrivalen ins Ziel. Die Rennleitung ahndete jedoch Buris Rempler gegen Proczyk mit einer Zeitstrafe von einer Sekunde - so ging der Sieg an Hesse vor Proczyk und Buri.

Neue Siegerin der Junior-Challenge ist Michelle Halder. Die 20-Jährige kam im Sonntagsrennen als Zwölfte und insgesamt drittbeste Juniorin ins Ziel. Sie erhält als Trophäe einen neuen Honda Civic. Die Teammeisterschaft sicherte sich Engstler.

