Für die Formel 1 geht es am Sonntag (ab 17.10 Uhr im LIVETICKER) zum Nachtrennen in die Wüste von Bahrain.

Nach dem überraschenden Ferrari-Sieg von Sebastian Vettel möchte Lewis Hamilton seiner Favoritenrolle beim Wüsten-Grand-Prix dieses Mal gerecht werden und den ersten Saisonsieg feiern.

In Australien bremste den Briten während der virtuellen Safety-Car-Phase ein Rechenfehler der Strategie-Software aus. Die Aufholjagd des überlegenen Silberpfeils scheiterte. Den Sieg musste der zweitplatzierte Hamilton seinem Rivalen Vettel überlassen. (Rennkalender mit allen Strecken)

Mit fünf Siegen ist Ferrari Rekordchampion am Persischen Golf. "Sie sind bei heißen Bedingungen immer gut, und auch wenn es ein Nachtrennen ist, ist es sehr hart für die Reifen. Es ist nicht so einfach und ich kann euch sagen, es wird eng", warnt Hamilton vor den Italienern.

Bahrain: Mercedes ist Favorit

Dennoch ist Mercedes an diesem Formel 1-Wochenende der Favorit. In Melbourne zeigten sie erneut, dass sie die besten Autos haben und in Sachen Pace dominieren.

Bahrain unterscheidet sich zudem stark von der Auftaktstrecke in Melbourne. Die Route lässt höhere Kurvengeschwindigkeiten und mehr Möglichkeiten für Überholmanöver dank längerer Geraden zu. Probleme können den Autos neben der Hitze auch kleine Sand- und Staubpartikel im Getriebe, im Motor und in den Kühleinlässen oder auf den Bremsbelägen machen.

"Wir haben ein großartiges Auto und sind noch immer Weltmeister. Mit ein paar Anpassungen können wir das Rennen gewinnen", zeigt sich Hamilton optimistisch.

Kann Räikkönen Hamilton gefährlich werden?

Hamilton gefährlich werden könnte auch "Iceman" Kimi Räikkönen. Er war überraschend beim Saisonauftakt fast das gesamte Wochenende über der schnellere der beiden Ferraris.

Auch Red Bull will ein Wörtchen im Kampf um den Sieg mitreden. Nachdem Daniel Ricciardo aufgrund einer Strafplatzstrafe gehandicapt war und Max Verstappen auf Platz sechs fuhr, erhoffen sich die Österreicher dieses Mal mehr.

"Die Platzierungen zeigen es nicht, aber wenn wir frei gefahren sind, waren wir bei Weitem die Schnellsten", sagte Red Bulls Motorsportberater Dr. Helmut Marko gegenüber Motorsport-Magazin.com.

Fernando Alonso von McLaren erreichte in Melbourne Platz fünf und kann in Bahrain wieder für eine Überraschung sorgen.

Wo kann man die F1 2018 LIVE verfolgen?

In dieser Saison laufen die Rennen nur beim Free-TV-Sender RTL. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich nach den gescheiterten Verhandlungen über eine Exklusivübertragung aus der Formel 1 zurückgezogen.

SPORT1 berichtet LIVE im Formel 1-Ticker von allen Rennen. Im Laufe der Saison wird es von Seiten der Formel 1 auch den kostenpflichtigen Livestream "F1TV" geben.

Die Zeiten in Bahrain im Überblick:

1. Freies Training (Freitag, 13 Uhr): LIVETICKER auf SPORT1.de

2. Freies Training (Freitag, 17 Uhr): LIVETICKER auf SPORT1.de, im TV auf ntv

3. Freies Training (Samstag, 14 Uhr): LIVETICKER auf SPORT1.de, 16 Uhr im TV auf RTL

Qualifying (Samstag, 17 Uhr): LIVETICKER auf SPORT1.de, im TV auf RTL

Rennen (Sonntag, 17.10 Uhr): LIVETICKER auf SPORT1.de, im TV auf RTL