Formel 1: Nach Newey-Beben - kommt es zur Traumhochzeit mit Ferrari?

Vorausgegangen ist der Entfremdung der beiden Engländer Horners immer größer werdender Machtanspruch. So hatte der in den letzten Wochen im Fokus stehende Red Bull Racing-CEO Neweys Ehefrau Amanda im vergangenen Jahr zunächst ein Fahrerlagerticket verweigert und wenig später seinem Ex-Kumpel in der Anwesenheit eben jener Ehegattin in einem Anflug von Größenwahn mitgeteilt, er sei nicht der Grund für Red-Bulls-Siegesserie. Seitdem ist die Atmosphäre vergiftet.