Gerät der Sieg von Lewis Hamilton beim Grand Prix von Deutschland doch noch einmal in Gefahr?

Der Brite und Vertreter des Mercedes-Teams wurden nach dem Rennen zu den Sportkommissaren am Hockenheimring zitiert. (Das Ergebnis aus Hockenheim)

Sie müssen erklären, warum der aktuelle Formel-1-Weltmeister die Linie bei der Boxeneinfahrt überfahren hat, dann aber über die Wiese zurück auf die Strecke gefahren ist.

In besagter Situation wollte das Team den Piloten an die Box holen. Hamilton aber entschied eingenwillig, auf der Strecke zu bleiben. (Gesamtwertung der Fahrer)

---

Lesen Sie auch:

- Vettel crasht eigene Party

- Schumacher: Das muss die Formel 1 besser machen

---

Nachträgliche Strafe gegen Hamilton?

In den Regeln heißt es: "Nur in Fällen von höherer Gewalt ist das Überfahren der Linie zwischen Boxeneingang und Rennstrecke - egal, in welche Richtung - mit einem in die Boxengasse einfahrenden Auto erlaubt."

Sollte es sich nach Ansicht der Rennkommissare nicht um höhere Gewalt handeln, würde Hamilton eine Zeitstrafe von 5 Sekunden aufgebrummt bekommen - und den Sieg verlieren.

Vermutlich hat Hamilton deswegen in den letzten Runden voll angegriffen, um sich einen Vorsprung herauszufahren, sollte er eine Zeitstrafe bekommen. Im Ziel betrug sein Vorsprung auf Bottas aber nur 4,5 Sekunden. Folglich würde der Finne nachträglich zum Sieger erklärt werden.

Mercedes-Motorsprtchef Toto Wolff verteidigte Hamilton. "Es war sehr chaotisch und viele Funksprüche gingen durcheinander", sagte der Österreicher: "Da hat er wahrscheinlich nicht verstanden, was gemeint war. Ich konnte die Stimmen, die da durcheinander redeten, nicht erkennen."