McLaren hat nur zwei Tage nach der Rücktrittsankündigung von Fernando Alonso zum Saisonende dessen Nachfolger präsentiert.

Wie der Formel1-Rennstall am Donnerstag verkündete, wechselt Alonsos spanischer Landsmann Carlos Sainz von Renault zum Traditionsteam und erhält nach Teamangaben einen mehrjährigen Vertrag.

Alonso hatte am Dienstag nach 17 Jahren in der Königsklasse seinen Abschied erklärt.

"Nach 17 wundervollen Jahren in diesem großartigen Sport ist es für mich an der Zeit, etwas zu verändern und weiterzuziehen", wurde Alonso in der Mitteilung seines McLaren-Teams zitiert. Er habe diese Entscheidung bereits "vor einigen Monaten getroffen, und es war eine feste Entscheidung."

Gerüchte halten sich hartnäckig, dass Alonso ab der kommenden Saison in der US-amerikanischen IndyCar-Serie an den Start geht.

Mehr in Kürze