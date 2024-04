Spektakuläre Hülkenberg-Entscheidung gefallen!

Fest steht: Mit Hülkenberg hätte Audi-Projektleiter Andreas Seidl einen seiner zwei Wunschpiloten bekommen. Der Emmericher, dessen Vertrag beim Haas-Team Ende diesen Jahres ausläuft, überzeugte durch sehr gute Leistungen beim US-Team. So fuhr er beim letzten Rennen in China erneut einen WM-Punk t ein und stellte dabei zum wiederholten Male seinen Teamkollegen Kevin Magnussen in den Schatten.

Am Ende würde mit Hülkenberg und Audi zusammenfinden, was im Selbstverständnis beider schon länger zusammengehört. SPORT1 weiß: Eigentlich wollte der Emmericher schon in diesem Jahr für Sauber, also das zukünftige Audi-Team, fahren. Doch Haas verweigerte die Freigabe.