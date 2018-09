Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen startet von der Pole-Position in das Heimspiel der Scuderia in Monza (So., ab 15.10 Uhr im LIVETICKER) gesichert. (DATENCENTER: Ergebnis des Qualifyings in Monza)

Der Finne schnappte sich mit der schnellsten Runde der Formel-1-Geschichte für den Großen Preis von Italien Startplatz 1 und beendet damit seine mehr als einjährige Durststrecke.

Räikkönen setzte sich im Qualifying vor seinem Teamkollegen Sebastian Vettel durch, Weltmeister und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton (Großbritannien) im Mercedes wurde Dritter.

Rekord-Runde beendet Durststrecke von Räikkönen

Für Räikkönen ist es die 18. Pole Position seiner Karriere und die erste nach 462 Tagen: Zuletzt hatte der Ex-Weltmeister beim Grand Prix von Monaco im Mai 2017 auf Startplatz eins gestanden.

Vettel hat vor dem Heimrennen in Italien in der WM-Wertung 17 Punkte Rückstand auf Leader Hamilton. (DATENCENTER: Fahrerwertung der Formel 1)

Der Schwede Marcus Ericsson, der im 3. Training am Freitag mit seinem schweren Crash samt mehrfachem Überschlag für eine Schrecksekunde gesorgt hatte, schied bereits in Q1 aus. (DATENCENTER: Teamwertung der Formel 1)

Nico Hülkenberg muss wegen der von ihm verursachten Kollision zuletzt in Spa und wegen des Wechsels von zahlreichen Teilen an der Power Unit vom Ende des Feldes starten. Im 3. Training hatte der Deutsche Probleme mit dem DRS.

Auch Daniel Ricciardo muss von ganz hinten starten, er wechselte einmal mehr einige Motorenteile.