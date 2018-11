Sebastian Vettel fordert von sich und seinem Ferrari-Team für den WM-Kampf in der Formel 1 gegen Lewis Hamilton eine Leistungssteigerung. (Formel 1: Großer Preis von Abu Dhabi am Sonntag ab 14.10 Uhr im LIVETICKER)

"Wir brauchen ein stärkeres Paket", sagte der Heppenheimer vor dem letzten Saisonrennen in Abu Dhabi.

Extrem motiviert für den "letzten Schritt"

"Wir hatten unsere Momente, mit starken Rennen - aber wir hatten auch welche, in denen wir nicht schnell genug waren." Hamilton steht bereits seit dem Großen Preis von Mexiko als Weltmeister fest. Nach den Rückschlägen der vergangenen Wochen will Vettel mit einem Sieg in die Winterpause gehen.

"Es wäre toll, die Saison auf einem Hoch zu beenden", sagte er. Im nächsten Jahr soll dann der erste WM-Titel mit Ferrari her. Alle im Team seien extrem motiviert, diesen "letzten Schritt zu machen".