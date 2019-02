Der ehemalige Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg sieht Sebastian Vettel nicht als unangefochtene Nummer eins bei der Scuderia Ferrari.

"Wenn Sebastian fährt wie im vergangenen Jahr, dann ist sein neuer Teamkollege Charles Leclerc am Ende des Jahres vor ihm", sagte Rosberg am Montag im Vorfeld der Laureus World Sports Awards in Monaco.

Die Situation sei nun eine andere als noch in den vergangenen Jahren, in denen Kimi Räikkönen (Finnland) in der Hierarchie klar hinter Vettel stand, betonte Rosberg. "Das wird ein Riesenspaß sein für uns alle. Mit wie viel Respekt wird Leclerc da rangehen?" Der junge Monegasse werde "auf Attacke gehen, er kann richtig Auto fahren."

Anzeige

Rosberg sieht Hamilton als Top-Favoriten

Daher sei der 21-jährige Leclerc auch ein Geheimfavorit in diesem Jahr, sagte der Ex-Weltmeister. Eine solche Situation habe es bei Ferrari zuletzt vor elf Jahren gegeben, als die Italiener 2008 mit dem damals amtierenden Champion Räikkönen und Felipe Massa (Brasilien) in die Saison gegangen waren. Daher sei es auch spannend zu sehen, wie Ferrari 2019 diese Herausforderung angeht.

Mit dem SPORT1 Messenger keine News mehr verpassen - hier anmelden | ANZEIGE

Als absoluten Top-Favoriten sieht Rosberg seinen ehemaligen Teamkollegen und aktuellen Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien). "Ich würde das meiste Geld auf ihn setzen", sagte der 33-Jährige, der Leclerc und dem Niederländer Max Verstappen im Red Bull einige Überraschungen zutraut. Vettel, so Rosberg, sei aber weiterhin Hamiltons erster Herausforderer.

Es sei schwer, jetzt schon valide Prognosen abzugeben, weil die neuen Regeln das Kräfteverhältnis in der Königsklasse vermischen könnten, sagte Rosberg: "Ich glaube schon, dass Ferrari, Mercedes und Red Bull vorne sein werden. Aber man weiß nicht, wer am Ende oben ist, weil sich die Regeln so verändert haben, dass alle bei Null anfangen."