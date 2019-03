Es war ein cleverer Undercut, mit dem das Mercedes-Team Lewis Hamilton beim ersten Boxenstopp an Sebastian Vettel vorbeilotse. Der Brite kam beim Großen Preis von Bahrain eine Runde vor Vettel zum Reifenwechsel. Doch die Freude hielt nicht lange: Vettel holte stückchenweise auf und ging in Runde 23 spielend leicht an seinem Kontrahenten vorbei.

"Ich bin eine lahme Ente und zum Abschuss freigegeben, Jungs", quittierte der frustrierte Weltmeister die Situation. Doch sein Team reagierte nicht in der Form, die sich Hamilton wohl gewünscht hatte. Die Crew holte ihn nicht zum Reifenwechsel in die Box.

Dabei hatte er nach den Boxenstopps zumindest auf dem Papier die besseren Karten. Während Sebastian Vettel und Charles Leclerc beim Reifenwechsel auf die mittlere Mischung wechselten, ging Hamilton auf die weichen Reifen. Doch schneller konnte er damit nicht fahren.

Als Mercedes die Rufe von Hamilton erhört hat und nach dem Boxenstopp mit Medium-Reifen wieder auf die Piste geschickt hatte, zeigte der Brite, was im Auto steckt: Er war schneller als Vettel und konnte ihn unter Druck setzen.

Im Gegenteil: Schon der erste Stint hatte gezeigt, dass Hamilton auf den weichen Reifen mit zunehmender Distanz Probleme hatte.

Vettel dreht sich im Zweikampf

Es kündigte sich ein Duell an: Hamilton konnte bei seinem ersten Angriff noch nicht an Vettel vorbeigehen. Eine Runde später zwang er ihn dann aber in einen Dreher. Auf der Außenbahn von Kurve drei setzte Hamilton mit offenem DRS an. Vettel wollte dagegenhalten und riskierte dabei zu viel. Er drehte sich.

Auf der Gegengeraden löste sich schließlich noch der Frontflügel, der durch eine Berührung mit Hamilton offenbar beschädigt wurde.

Vettel musste ein weiteres Mal in die Boxengasse kommen und fiel zunächst auf die neunte Position zurück.