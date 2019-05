Das Leben von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher (50) wird verfilmt.

Die Dokumentation "Schumacher" kommt am 5. Dezember mindestens in Deutschland und der Schweiz in die Kinos und zeichnet seine Karriere nach, das teilte Schumachers Management am späten Samstagabend mit. Dabei werden unter anderem Schumachers Ehefrau Corinna (50) sowie die Kinder Gina (22) und Mick (20) vor die Kamera treten.

Damit entsteht erstmals ein Film über den Rennfahrer mit Unterstützung seiner Familie. Diese stellt für die von der Hamburger Firma B|14 FILM produzierte Doku auch bislang unveröffentlichte Videos aus dem Privatarchiv zur Verfügung. Regie führen Michael Wech und Hanns-Bruno Kammertöns.

Der mehrfach ausgezeichnete Wech hat zusammen mit Kammertöns unter anderem schon Dokumentationen wie "Boris Becker: Der Spieler" (2017) umgesetzt.

Aktueller Gesundheitszustand kein Thema

"Michaels herausragende Karriere verdient es, 25 Jahre nach seinem ersten von insgesamt sieben Weltmeistertiteln, gefeiert zu werden", sagte seine Managerin und Vertraute Sabine Kehm: "Wir sind sehr glücklich darüber, dass dieser Film in solch sensiblen und ambitionierten Händen liegt."

Der Film werde nicht nur "eine unvergleichbare Karriere" porträtieren, heißt es in der offiziellen Mitteilung: "Sondern auch die vielen Facetten eines komplexen Mannes: Den gnadenlosen und tollkühnen Formel-1-Piloten, den ehrgeizigen Sportler, den versierten Mechaniker mit einzigartigem technischen Gespür, den verlässlichen Teamplayer und liebevollen Familienvater."

Schumacher hatte seine Karriere als Rennfahrer 2012 beendet. Bei einem schweren Skiunfall am 29. Dezember 2013 erlitt er ein Schädel-Hirn-Trauma und wird bis heute medizinisch versorgt.

Schumacher ist seither nicht mehr öffentlich in Erscheinung getreten. Der aktuelle gesundheitliche Zustand des erfolgreichsten Formel-1-Rennfahrers der Geschichte wird im Film nicht thematisiert.

Auch Schumachers Rivalen kommen zu Wort

Neben Mick Schumacher, derzeit Rennfahrer in der Formel 2, und Gina Schumacher, international erfolgreiche Westernreiterin, kommen auch Vater Rolf (73) sowie Weggefährten und Rivalen aus der Sportszene zu Wort.

Wie die Bild am Sonntag berichtet, soll der erste Trailer schon in der kommenden Woche bei den Filmfestspielen in Cannes Lizenzkäufern von internationalen Kinoverleihern sowie Sendern und Streaming-Plattformen wie Netflix und Amazon angeboten werden.

Der Film bildet zeitlich den Abschluss eines besonderen Jahres. Am 3. Januar wurde Schumacher 50 Jahre alt, am 13. November jährt sich zum 25. Mal sein erster WM-Sieg.