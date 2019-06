Die Nachwirkungen des Kanada-GPs sind noch nicht verklungen, da steht schon das nächste Rennwochenende in der Formel 1 auf dem Plan. Nach dem Ausflug über den großen Teich schlägt der F1-Zirkus seine Zelte wieder an der französischen Mittelmeerküste auf. Nach Monaco ist nun aber Le Castellet der Ort des Geschehens, an dem der Große Preis von Frankreich ausgetragen wird. (Formel 1, Rennwochenende Frankreich-GP, ab Freitag 11.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Bei Ferrari startet man mit einer Mischung aus Frustration und Optimismus in die Freien Trainings am Freitag. Einerseits hängt der Ärger über den aberkannten Sieg in Kanada noch nach. Andererseits hat die Scuderia auf der Strecke eine starke Performance abgeliefert und Lewis Hamilton mit seinem Mercedes im Rennen geschlagen. Dazu bringen die Italiener ein Update-Paket mit nach Südfrankreich.

Ferrari mit Update

Teamchef Mattia Binotto hat sich zwar bereits alle Mühe gegeben, das Update nicht zu hoch zu hängen. "Was wir bringen, ist nicht die Lösung unserer Probleme. Aber die technische Rückmeldung aus diesen Evolutionsschritten wird wichtig sein für die nächsten Schritte, die wir planen."

Dennoch erhofft man sich, dass man damit weiter zu den Silberpfeilen aufschließen kann.

Wetter fordert die Reifen

Unabhängig von Updates und fahrerischen Leistungen wird in Le Castellet das Wetter einen großen Einfluss nehmen. Die Sonne soll das ganze Wochenende über vom Himmel brennen und damit die Pirelli-Reifen gehörig fordern.

Man darf also gespannt sein, ob Sebastian Vettel im Freien Training bereits eine erste Visitenkarte abgibt oder sich das für das Qualifying aufhebt. Spätestens da muss der Heppenheimer auf jeden Fall im vollen Angriffsmodus fahren, will er das Ergebnis von Kanada bestätigen. (Formel 1, Qualifying, Samstag ab 15.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

