Die Formel 1 steuert auch in den kommenden Jahren einen ihrer traditionsreichsten Schauplätze an. Die Rennserie hat den Vertrag mit der Strecke im englischen Silverstone um fünf Jahre bis 2024 verlängert. Dies teilten beide Seiten am Mittwoch vor dem Großen Preis von Großbritannien (Sonntag, 15.10 Uhr im LIVETICKER) mit.

Streckenbetreiber erleichtert

"Wir sind begeistert, dass wir dies umgesetzt haben. Silverstone ist eines der charakteristischen Rennen im Kalender und ein besonderes Ereignis", sagte Formel-1-Geschäftsführer Chase Carey.

Silverstone-Streckenchef Stuart Pringle meinte: "Der Grand Prix von Großbritannien in Silverstone gilt zu Recht als einer der Höhepunkte der WM. Unsere Strecke ist eine der großartigsten der Welt, hinzu kommt die Leidenschaft der treuen und fachkundigen Fans. Kein Rennen mehr auszurichten, wäre verheerend gewesen, deshalb freue ich mich sehr."

Damit enden Jahre der Ungewissheit über die Zukunft der Strecke, auf der 1950 das erste Rennen der Formel-1-Geschichte stattfand. Silverstone hatte den ursprünglich bis 2026 laufenden Vertrag zu diesem Jahr per Klausel gekündigt, weil das Rennen unter den ursprünglichen Vertragsbedingungen nicht mehr realisierbar schien.

Silverstone-Zukunft lange ungewiss

Zuletzt war Silverstones Zukunft zudem fraglich, da die Formel-1-Eigner Liberty Media auch intensiv über ein Stadtrennen in London nachdenken. Dennoch erfolgte nun die Einigung mit der Strecke 80 km entfernt von der Hauptstadt, Liberty kommt damit weiterhin seiner Ankündigung nach.

Die Amerikaner hatten nach der Übernahme des Sports 2017 beteuert, trotz eines geplanten Umbaus des Kalenders an den historisch wichtigen Strecken in Europa festhalten zu wollen. Im April wurde bereits eine Einigung für den Erhalt des Großen Preises von Italien in Monza erzielt.

Deutschland-GP vor dem Aus

Der Grand Prix von Deutschland, der in diesem Jahr noch einmal am 28. Juli steigt, steht dagegen weiterhin vor dem Aus. Für die kommende Saison gehört Hockenheim zu den Streichkandidaten, weil mit Zandvoort/Niederlande und Hanoi/Vietnam zwei neue Strecken hinzukommen.