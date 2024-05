Formel 1: Audi oder Mercedes? Das Pokerspiel des Carlos Sainz

Der Haken, von dem SPORT1 erfuhr: Teamchef Toto Wolff bietet ihm für die Jahre nach 2025 nur eine Option, also effektiv nur einen Einjahresvertrag. Grund: Die Stuttgarter wollen flexibel bleiben, falls Max Verstappen sich verspätet für einen Abschied von Red Bull entscheidet oder Junior Andrea Kimi Antonelli bereits 2026 reif ist für Mercedes.

Sainz muss Verstappen-Wechsel zu Mercedes fürchten

Was Verstappen angeht: Noch hat er Red Bull mental nicht den Rücken gekehrt, die jüngsten Entwicklungen haben im Verstappen-Lager aber nicht gerade zur Freude beigetragen.

Wie falscher Stolz in einer Tragödie endete

Audi-Chef Döllner will in der F1 "ganz vorne" dabei sein

Nach dem Abgang von Superdesigner Adrian Newey knickte in Miami sogar der CEO der österreichischen „Opposition“ Oliver Mitzlaff ein. Horner und seine Unterstützer, die Mehranteilseigner aus Thailand, nötigten den Deutschen offenbar, in Interviews positiv über den wegen mutmaßlichen Machtmissbrauchs im Fokus stehenden Teamchef Christian Horner zu sprechen – andererseits stehe sein Job zur Debatte, heißt es aus Insiderkreisen.

Die Uhr tickt für Sainz‘ Pokerspiel

Viel Zeit hat Sainz nicht mehr für sein gefährliches Pokerspiel. Spätestens bis zum GP in Monaco in zweieinhalb Wochen will Audi eine Antwort. Sonst werden die Ingolstädter nach einer Alternative suchen.