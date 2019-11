Auch beim Saisonfinale der Formel 1 ist Weltmeister Lewis Hamilton das Maß aller Dinge.

Der Mercedes-Pilot sichert sich souverän die Pole Position im Qualifying zum Großen Preis von Abu Dhabi. Die Dominanz der Silberpfeile auf der Strecke rundet Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas mit der zweitbesten Zeit ab.

Allerdings muss der Finne am Sonntag beim Rennen (ab 14.10 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) vom Ende des Feldes starten, da er nach dem zweiten freien Training einen Motorenwechsel an seinem Boliden vornehmen musste.

Anzeige

Jetzt aktuelle Fanartikel zur Formel 1 kaufen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Während Hamilton sein "Pole-Comeback" und sein "besonderes Auto" feiert, hadert Sebastian Vettel mit fehlendem Grip im Ferrari. Red-Bull-Hoffnungsträger Max Verstappen hofft, dass sich im Rennen "Chancen ergeben".

SPORT1 fasst die Stimmen von Sky und RTL sowie von der Pressekonferenz und aus der Boxengasse zusammen.

Lewis Hamilton (Platz 1): "Es war eine lange Schinderei, wieder auf die Pole zurück zu kommen. Es hat so lange gedauert, das mal wieder hinzubekommen. Wir geben nie auf, und wir haben uns bis zum letzten Rennen weiterentwickelt. Wir haben wirklich hart dafür gearbeitet und die anderen Fahrer haben es wirklich gut gemacht an den Samstagen. Aber wir haben es einfach weiter versucht und uns durchgebissen. Ich bin gestern noch ziemlich rumgeeiert und musste mich über Nacht neu fokussieren. Das hat super geklappt. Heute bin ich gut reingekommen. Valtteri ist an diesem Wochenende auch sehr schnell. Ich bin sehr froh, die Saison mit einer Pole zu beenden."

Zum Rennen am Sonntag: "Ich freue mich auf den Zweikampf mit Max."

Zu seinem Auto: "Es ist ein besonderes Auto gewesen. Heute ist der letzte Samstag, an dem ich es fahre. Deshalb bin ich wirklich froh, es auf die Pole Position gebracht zu haben."

Max Verstappen (Platz 2): "Zweiter war wahrscheinlich das Beste, was wir uns erhoffen konnten – Mercedes ist normalerweise hier sehr dominant. Aber wir sind in einer vernünftigen Position für morgen und da sollten sich Chancen für uns ergeben."

Sebastian Vettel (Platz 4): "Wir haben einfach nicht den Grip. Das ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, das ist unsere Schwachstelle mit den engen Kurven. Wir tun uns auch schwer mit den Reifen, es rutscht einfach zu viel."

Zu den Rennambitionen: "Es gibt die Möglichkeit, morgen etwas anders zu machen als der Rest. Zum Beispiel auf weichen Reifen zu starten. Es wird sich morgen zeigen, ob ich Recht hatte und die weichen Reifen die richtige Wahl am Start sind."

Valtteri Bottas (Platz 20, wegen Motorenwechsels strafversetzt): "Als Team waren wir wirklich stark, wir haben eine gute Pace. Auch wenn ich als Letzter starte, ich werde alles reinwerfen, was ich habe. Ich habe auf jeden Fall eine Chance, morgen weit nach vorne zu kommen."