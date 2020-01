Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton reiht sich in die Liste der Groß-Spender ein, um die Folgen der verheerenden Buschbrände in Australien abzumildern.

Der 35 Jahre alte Brite kündigte via Twitter an, 500.000 Dollar als "Unterstützung der Tiere, der freiwilligen Helfer und ländlichen Feuerwehrleute" beizusteuern.

Die Verwüstung durch das Feuer breche ihm das Herz, schrieb Hamilton.

Zuvor hatten zahlreiche Tennisstars, die sich Down Under auf die Australian Open in Melbourne (ab 20. Januar) vorbereiten, finanzielle Hilfe angekündigt. Unter anderem werden Roger Federer, Rafael Nadal und Serena Williams am 15. Januar Wohltätigkeitsmatches bestreiten.

Verheerende Brände richten großen Schaden an

Mit dabei sind auch Naomi Osaka, Caroline Wozniacki, Lokalmatador Nick Kyrgios und Stefanos Tsitsipas.

Bei den schweren Buschfeuern sind seit Ende September 26 Menschen ums Leben gekommen, die Umweltschutzorganisation WWF schätzt, dass mehr als 1,25 Milliarden Tiere in den Flammen getötet worden sind.

In den kommenden Tagen wird in den Bundesstaaten New South Wales und Victoria eine neue Hitzewelle erwartet. Hamilton startet seine Titelverteidigung im Mercedes beim Grand Prix in Melbourne am 15. März.