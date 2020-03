Nach der Absage des Saisonauftakts in Australien wurden auch die für Ende März und Anfang April geplanten Grand Prix in Bahrain und Vietnam abgesagt. Das teilte der Automobil-Weltverband FIA am Freitag mit.

"Die weltweite Situation rund um Covid-19 ist schwer einzuschätzen", sagte FIA-Chef Chase Carey: "Wir haben deshalb unsere Entscheidung gemeinsam mit den Veranstaltern getroffen, um die Sicherheit aller Beteiligten in der Formel 1 nicht zu gefährden."

Der dritte Lauf der Saison 2020 wäre der erste überhaupt in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi gewesen.

In der Mitteilung hieß es zudem, dass die Saison Stand jetzt Anfang Mai in Europa beginnen soll. Somit stünde als erstes das Rennen in den Niederlanden (4. Mai) an. Die FIA werde die Situation um Corona jedoch weiterhin im Blick behalten und auf Veränderungen reagieren.

[image id="E9833C24-87ED-4495-A2D8-E62C01F436A7" class="original_size" title="In Ihrem Tweet schreibt die Formel 1 von einem erwarteten Saisonbeginn "Ende Mai""]

Auf dem offiziellen Twitter-Kanal der Formel 1 hieß es zunächst, dass die Saison Ende Mai anfangen soll. Die mangelhafte Kommunikation der Königsklasse des Motorsports hält also an.