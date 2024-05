Formel 1: "Art Burnout" - Marko spricht über Newey-Abgang bei Red Bull

Diese Nachricht hat ein Beben in der Formel 1 ausgelöst: Chefdesigner Adrian Newey verlässt im ersten Quartal 2025 das Formel-1-Team von Red Bull. Im Zuge des Rennwochenendes in Miami reagierte am Freitag Chefberater Helmut Marko auf den Abgang und lieferte überraschende Details.