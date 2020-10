Und täglich grüßt das Murmeltier: Die beiden Mercedes-Piloten Valtteri Bottas (Finnland) und Lewis Hamilton (Großbritannien) haben auch im ersten Freien Training zum Großen Preis von Portugal in Portimao (Formel 1: Großer Preis von Portugal am Sonntag ab 14.10 Uhr im LIVETICKER)) die schnellsten Zeiten gesetzt.

Sowohl auf den harten als auch auf den Medium-Reifen lag Mercedes vorn, am Ende hatte Bottas auf den Mediums eine Bestzeit von 1:18,410 Minuten zu Buche stehen.

Weltmeister Hamilton lag ebenfalls auf Mediums 0,339 Sekunden zurück, auf Platz drei folgte mit den harten Reifen Max Verstappen (Niederlande/0,781) im Red Bull vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc (Monaco/0,899). Dessen Teamkollege Sebastian Vettel (Heppenheim/1,790) schaffte es nur auf Platz elf, überzeugte aber bei den Longruns.

Verstappen und Leclerc mit Dreher

Dass die Fahrer noch Schwierigkeiten hatten, sich an die ihnen unbekannte und neu asphaltierte Strecke zu gewöhnen, verdeutlichten etliche Dreher - unter anderem von Verstappen und Leclerc. "Das ist Tokyo-Drift! Unglaublich", beschwerte sich McLaren-Pilot Carlos Sainz über die schwierigen Bedingungen.

Diese sorgte auch für große Probleme bei der Einhaltung der gesetzten Track Limits. Jede Runde, in der ein Fahrer über diese Track Limits hinaus die Strecke verlässt, wird gestrichen.

Auf dem 4,6 km langen Kurs an der Algarve ist die Formel 1 zum ersten Mal zu Gast. 24 Jahre liegt der letzte portugiesische Grand Prix zurück, damals gab es in Estoril einen Williams-Doppelsieg durch Jacques Villeneuve (Kanada) und den späteren Weltmeister Damon Hill (Großbritannien). Michael Schumacher (Kerpen) wurde in seinem ersten Ferrari-Jahr Dritter.

