Es ist endlich soweit! In Bahrain startet die Formel 1 in ihre neue Saison.

Am Freitag stehen die ersten beiden Trainingseinheiten auf dem Programm. Ab 12.30 Uhr steigen die Piloten in ihre Boliden. Erstmals dabei ist auch Mick Schumacher. Der deutsche Haas-Fahrer absolviert nach den Testfahrten sein erstes offizielles Training an einem Renn-Wochenende.

Doch nicht nur für ihn wird es spannend. Auch Sebastian Vettel, der bei den Wintertest so wenig gefahren ist wie kein anderer Pilot, will und muss sich bei seinem neuen Rennstall Aston Martin beweisen.

SPORT1 begleitet das erste Training im LIVETICKER.

+++ Was macht die Konkurrenz? +++

Und auch bei der Konkurrenz ist es spannend. Wie dominant sind die Red Bull um Max Verstappen? Ist Mercedes mit seinem Auto wirklich noch weit weg? Und wie schlecht ist Ferrari?

+++ Wie schlagen sich die Deutschen? +++

Für beide Deutsche wird es ein aufregendes Wochenende. Für Mick Schumacher sowieso, er fährt in seinem Haas das erste Formel-1-Rennen seines Lebens. Aber auch für Sebastian Vettel ist vieles neu. Nach den unglücklichen Jahren bei Ferrari will er bei Aston Martin neu durchstarten. Und das könnte nicht so einfach werden, ist er doch bei den Testfahrten so wenig gefahren wie kein anderer Pilot.

+++ Herzlich Willkommen +++

Herzlich Willkommen liebe Freunde des Motorsports zur ersten Trainingseinheit des Jahres. Am Sonntag steigt ab 17 Uhr der Große Preis von Bahrain (Formel 1: Der Große Preis von Bahrain am Sonntag ab 17 Uhr im LIVETICKER). Heute geht es bereits mit den Testfahrten los.