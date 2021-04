So wie er in Bahrain aufgehört hat, so fängt er in Imola wieder an.

Der Teamkollege von Mick Schumacher, Nikita Mazepin, flog ja bereits bei seinem ersten Formel-1-Rennen vor drei Wochen in der ersten Runde von der Strecke ab und schied aus - beim zweiten Rennwochenende geht es nun ähnlich weiter (Formel 1: Grand Prix in Imola So., ab 15 Uhr im LIVETICKER).

Alles zur Formel 1 und zum Motorsport-Wochenende im AvD Motor & Sport Magazin mit Colin Kolles und Christian Danner – Sonntag ab 21.45 Uhr LIVE im TV und STREAM auf SPORT1

Anzeige

Nur sechs Minuten nach Beginn des ersten Trainings in Imola ist der Russe mit seinem Boliden nach einem Dreher bereits wieder im Kiesbett gelandet. Immerhin konnte sich der Rookie dieses Mal aus eigener Kraft wieder befreien und im Anschluss an die Box fahren.

Dennoch kassierte der bei den Fans unbeliebte 22-Jährige direkt wieder Spott im Netz.

"Ich bin müde von all dem Hass, den Mazepin einstecken muss. Wir müssen ihm wirklich die Anerkennung geben, die er verdient. Er bricht Rekorde links und rechts. Ich hätte nicht gedacht, dass er in der Lage ist, sich hier noch schneller zu drehen als in Bahrain, aber er hat mich wieder einmal eines Besseren belehrt. Weiter so, Nikita, immer an die Grenzen gehen", schrieb beispielsweise ein Twitter-Nutzer.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Auch Tsunoda fliegt ab

Der einzige Ausritt blieb dies jedoch nicht. Auch Neuling Yuki Tsunoda von Alpha Tauri ist im ersten Sektor abgeflogen und durch den Kies gerollt. Zudem fiel der Japaner durch einen weiteren Verbremser auf. Und das, obwohl er mit seinem Team schon diverse Male im Autodromo getestet hat.

Als einziger Rookie ist bislang Mick Schumacher noch ohne Ausritt.