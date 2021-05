Mercedes-Pilot Valtteri Bottas hat die Pole Position beim Großen Preis von Portugal erobert und damit die beiden Titelrivalen Lewis Hamilton (England) und Max Verstappen (Niederlande) in den Schatten gestellt. (Alle Rennen der Formel 1 im LIVETICKER)

Der Finne startet am Sonntag (Formel 1, Portugal-GP: So. ab 16.00 Uhr im LIVETICKER) vom ersten Startplatz, die Ränge zwei und drei gingen an Hamilton im anderen Mercedes und Red-Bull-Pilot Verstappen.

"Die Runde war nicht perfekt, aber ich stehe in der ersten Startreihe und vor Max", sagte Hamilton, "darüber können das Team und ich glücklich sein." Nur sieben Tausendstelsekunden fehlten dem Weltmeister auf Bottas. (Die Fahrerwertung der Formel 1)

Verstappen hatte indes auch Pech. Gleich seine erste schnelle Runde im entscheidenden Abschnitt des Qualifyings hätte für die Pole gereicht, die Zeit wurde allerdings gestrichen, weil der Niederländer in einer Kurve entscheidend die Streckenbegrenzung überfahren hatte.

Nach 15 Versuchen - Vettel wieder im Q3

Sebastian Vettel im Aston Martin rückte erstmals seit August 2020 und nach 15 erfolglosen Anläufen in die Top 10 des Qualifyings vor. Der Hesse startet vom zehnten Rang.

"Das ändert nicht die Welt, aber die Ausgangsposition fürs Rennen ist etwas besser", sagte Vettel bei Sky: "Es war gut, mal wieder länger am Qualifying teilzunehmen. Es gibt immer noch sehr viel, was wir lernen müssen." Nach den Eindrücken der Trainingssessions scheint die Renngeschwindigkeit des Aston Martin in Portugal vielversprechend.

Haas-Pilot Mick Schumacher holte den 19. Platz und landete damit erneut vor seinem Teamkollegen Nikita Masepin. (Rennkalender der Formel 1 2021)

Spitzenreiter Hamilton und Verstappen trennt in der WM-Wertung nur ein Punkt, im dritten Saisonrennen steht nun erstmals keiner der beiden auf der Pole Position. Insgesamt holte Bottas zum 17. Mal in seiner Karriere den ersten Startplatz.