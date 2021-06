Chaotischer Start ins erste Training zum Großen Preis von Frankreich!

Bei der von starkem Wind beeinträchtigten Morgen-Session gab es diverse Abflüge - unter anderem auch von den deutschen Piloten Mick Schumacher und Sebastian Vettel (Alles zur Formel 1).

Schumacher und Vettel verlieren die Kontrolle

Schumacher verlor schon im ersten Sektor seiner ersten Runde die Kontrolle über seinen Haas, es hob ihn aus Kurve 3 und er berührte die Mauer.

Vettel traf es dann in Kurve 11, er krachte mit seinem Aston Martin in die Mauer. Er konnte den Boliden neu starten, musste aber umgehend wieder in die Box.

In einem ersten Statement auf Twitter führte sein Team den Unfall auf die Witterung zurück: "Starker Wind heute da draußen. Vettel hat Kontakt mit der Mauer. Er geht in die Box zurück, damit das Team es sich näher anschaut."

