Wer erhält denn nun das zweite Mercedes-Cockpit neben Weltmeister Lewis Hamilton (36) in der kommenden Saison? (Alles zur Formel 1)

Informationen von SPORT1 deckten sich mit denen von Sky Italia: Mercedes-Junior George Russell (23) soll Valtteri Bottas (31) ersetzen. Demnach hat Mercedes-Teamchef Dr. Toto Wolff dem Management von Russell – also sich selbst – bereits mitgeteilt, dass er sich bereit halten solle.

Bottas selbst dementierte die Berichte über sein angeblich bereits feststehendes Aus bei den Silberpfeilen jetzt allerdings. "Niemand hat mir etwas davon gesagt, das stimmt nicht. Das basiert nicht auf Fakten", sagte der Finne bei einer Pressekonferenz in Le Castellet.

"Es sind jedes Jahr die gleichen Spekulationen, das gehört zum Sport", erklärte der 31-Jährige weiter. (Formel 1: Rennkalender)

Bottas verliert Anschluss zu Hamilton

Vertragsverhandlungen mit Wolff habe es vor dem Frankreich-GP am Sonntag (ab 15 Uhr im SPORT1-Liveticker) noch nicht gegeben, erklärte Bottas und fügte hinzu: "Wir haben bisher noch nichts besprochen, das kommt noch."

In dieser Saison waren Bottas Leistungen bislang sehr schwankend. Es sieht aktuell so aus, dass die Nummer zwei bei Mercedes den Anschluss zu Lewis Hamilton verloren hat und keine große Hilfe für den Briten im engen Titelkampf mit Red Bull-Star Max Verstappen (23) sein kann. (Formel 1: Fahrerwertung)

In sechs Rennen gelangen Bottas nur drei dritte Plätze. In der Gesamtwertung liegt er mit 47 Punkten abgeschlagen auf Rang sechs. Beim letzten Rennen in Baku wirkte er sogar völlig von der Rolle und wurde lediglich Zwölfter.