Anschnallen zum Motorsport-Sonntagabend auf SPORT1: Zum Auftakt empfängt Moderatorin Ruth Hofmann live ab 21:45 Uhr SPORT1 Experte Christian Danner und Formel-1-Reporter Kai Ebel im AvD Motor & Sport Magazin aus den neuen "Mittendrin Studios".

Im Mittelpunkt der Sendung steht die Analyse zum Großen Preis von Aserbaidschan der Formel 1. Kann Lewis Hamilton nach dem Führungswechsel in der Gesamtwertung im Titelkampf gegen Max Verstappen kontern? Und wie präsentiert sich Sebastian Vettel, nachdem er in Monaco seinen bislang besten Saisonauftritt hinlegte?

Zudem zieht Christian Danner auf der Rennstrecke den ultimativen Vergleich: Er testet ein e-Rallye-Fahrzeug im Unterschied zum Serienwagen.

Im Anschluss an die Studio-Sendung ist ab 23:00 Uhr das Porsche GT Magazin zu sehen. Abgerundet wird der Motorsport-Sonntagabend auf SPORT1 dann ab 23:30 Uhr mit einer ausführlichen Highlight-Zusammenfassung der FIA WRC, die auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien unterwegs ist. Für alle Fans das US-Motorsports zeigt SPORT1+ außerdem am Sonntag live ab 21:45 Uhr das Toyota Save Mart 350 der NASCAR Cup Series in Sonoma.

Porsche GT Magazin meldet sich vom Nürburgring

Zu einer neuen Ausgabe des das Porsche GT Magazins meldet sich Moderator Eric Engesser an diesem Wochenende vom Nürburgring, wo das legendäre 24h-Rennen über die Bühne geht. Ein weiteres Thema ist das Jubiläum des erfolgreichen Porsche-Teams Manthey Racing, das seinen 25. Geburtstag feiert. Dazu steht unter anderem die GT World Challenge mit dem Porsche-Sieg im französischen Le Castellet und das deutsche Gastspiel der 24h Series in Hockenheim auf dem Programm.

Spannendes Duell an der Spitze der Rallye-WM zwischen Ogier und Evans

In der FIA World Rally Championship (WRC) steht auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien die fünfte Saisonstation an. Das Fahrerfeld dürfte wenig Gelegenheit haben, die malerische Umgebung zu genießen, denn die schroffen Schotterpisten gehören zu den größten Herausforderungen im Kalender der Rallye-Weltmeisterschaft.

Besonders spannend wird das Duell zwischen Spitzenreiter Sebastian Ogier und seinem Verfolger Elfyn Evans. Die beiden Honda-Piloten trennen in der Gesamtwertung nur noch zwei Zähler, nachdem der Waliser Evans zuletzt in Portugal seinen ersten Saisonsieg einfahren konnte. Als Kommentator ist Christian Glück im Einsatz.