Teamkollege Lance Stroll besiegt und mit Platz acht die beste Startposition der Saison egalisiert.

Eigentlich könnte Sebastian Vettel mit dem Qualifying zum Großen Preis von Österreich sehr zufrieden sein und seinen 34. Geburtstag entspannt feiern.

Doch dem Aston-Martin-Piloten droht Ärger, da er den heranfliegenden Alpine-Piloten Fernando Alonso auf dessen schneller Runde klar behindert hatte.

Alonso funkte danach wütend: "What the fuck? I can't believe it."

Alonso fordert harte Strafe für Vettel

Vettel, der den Spanier nicht gesehen hatte, entschuldigte sich sofort per Handgeste - doch für Alonso, der in Q2 als 14. rausflog, reicht diese Entschuldigung nicht. (Fahrerwertung der Formel 1)

"Wir haben eine Chance verloren, auf P5 oder P6 auf dem Grid zu stehen", sagte der 39-Jährige bei Sky: "Welche Strafe sie auch immer aussprechen, es ist nicht ausreichend."

Alonso weiter: "Einige Regeln, die gelten, sollten ganz normal sein und bei Missachtung hart bestraft werden. Es ist einfach nicht richtig und sehr frustrierend."

Vettel: "Kann mich nicht in Luft auflösen"

Vettel wehrte sich gegen die Vorwürfe: "Ich kann mich nicht in Luft auflösen. Ich weiß nicht, was ich hätte anders machen sollen. Dann müssten alle bestraft werden, denn alle sind da langsam gefahren."

Denn laut dem viermaligen Weltmeister haben sich alle nicht so verhalten wie es besprochen worden war: "Letzten Endes haben alle überholt und dort langsam gemacht, wo wir gestern ausgemacht haben, dass wir nicht langsam machen."

Die FIA hat Vettel und Fernando Alonso zu den Kommissaren bestellt, um beide den Zwischenfall aus ihrer Sicht schildern zu lassen. Bei einer Strafe könnte Vettel einige Plätze zurückversetzt werden.