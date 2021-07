Formel-1-Pilot Mick Schumacher ist Fragen bezüglich seiner Zukunft beim Haas-Rennstall ausgewichen. "Mein Kopf ist im Hier und Jetzt. Was nächstes Jahr passiert, wird man vielleicht in ein paar Wochen sehen", sagte der 22-Jährige am Rande des Großen Preises von Österreich (Sonntag, 15.00 Uhr).

Konkret wurde Schumacher auf einen Wechsel zu Alfa Romeo angesprochen, der zuletzt von verschiedenen Medien kolportiert wurde.

Alfa Romeo wie auch Haas beziehen unter anderem ihre Power Units von Ferrari, die Scuderia wiederum fördert den Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher seit 2019.

Die Verträge von Ex-Weltmeister Kimi Räikkönen (Finnland) und des Italieners Antonio Giovinazzi bei Alfa Romeo laufen am Saisonende aus. Der einstige Sauber-Rennstall belegt derzeit Rang acht in der Konstrukteurs-WM, Haas ist Letzter.