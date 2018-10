Der frühere Motorrad-Weltmeister Stefan Bradl kommt in der laufenden Saison zu seinem vierten Einsatz in der Königsklasse MotoGP.

Der 28-Jährige wird beim Großen Preis von Malaysia in Sepang (4. November) für den verletzten Briten Cal Crutchlow bei seinem ehemaligen Team LCR Honda einspringen. Das gab der Rennstall am Rande des Grand Prix auf Phillip Island/Australien bekannt.

"Es ist schade für Cal, denn er war nach seinem Podiumsplatz in Japan bei den letzten Rennen in guter Form. Ich hoffe, er erholt sich schnell", sagte Bradl: "Es ist ein schönes Comeback für mich, wir hatten drei gute Jahre und ich kenne noch viele Leute im Team."

Der Moto2-Champion von 2011 hatte seine ersten MotoGP-Jahre (2012-2014) bei LCR verbracht und kehrt nun für ein Rennwochenende zum Rennstall zurück. Bradl, als Honda-Testfahrer die logische erste Wahl, war bei den Rennen in Brünn/Tschechien und Misano/Italien in diesem Jahr mit Wildcards am Start.

Am Sachsenring sprang er beim Honda-Rennstall Marc VDS kurzfristig für den verletzten Italiener Franco Morbidelli ein. Einen WM-Punkt holte Bradl in dieser Saison noch nicht.

Crutchlow hatte sich am Freitag in Australien bei einem Trainingssturz einen Knöchelbruch zugezogen und musste operiert werden. Ob der Engländer beim Saisonfinale in Valencia/Spanien (18. November) dabei sein kann, ist offen. Bradl winkt damit ein weiterer Start.