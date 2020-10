MotoGP-Pilot Stefan Bradl (30) ist nach seiner Beförderung zur "Dauerlösung" zum zweiten Mal in dieser Saison in die Punkte gefahren.

Der Zahlinger, der am Samstag selbst bekannt gegeben hatte, dass er alle übrigen Rennen in der Motorrad-Königsklasse als Honda-Ersatzmann für Weltmeister Marc Marquez (Spanien) bestreiten soll, wurde beim Großen Preis von Teruel in Alcaniz/Spanien Zwölfter.

In der Vorwoche hatte Bradl auf dem gleichen Kurs den 17. Rang belegt.

Bradl, der als 16. des Qualifyings auf dem besten Startplatz in dieser Saison stand, holte vier WM-Zähler.

In Le Mans/Frankreich war der frühere Moto2-Weltmeister Achter geworden - bislang sein Top-Ergebnis in diesem Jahr.

Im Gesamtklassement baute Joan Mir (Suzuki) seine Führung mit einem dritten Platz aus. Der Spanier liegt mit 137 Punkten vor Fabio Quartararo (Frankreich/123), seinem Landsmann Maverick Vinales (118) und Franco Morbidelli (Italien/alle Yamaha/112), der den elften Lauf gewann.

Alex Rins (Spanien/Suzuki), Sieger der Vorwoche, wurde Zweiter.

"Ich werde die Saison fertig fahren. Ich weiß nicht, ob ich es offiziell sagen darf. Aber es ist ein Fakt", hatte Bradl am Samstag bei ServusTV gesagt: "Marc muss sich konzentrieren, dass alles wieder in Ordnung kommt." Marquez war nach einem Oberarmbruch zweimal operiert worden. Honda hat Bradl noch nicht offiziell für die ausstehenden drei Rennen bestätigt.