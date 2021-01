Der Motorrad-Weltverband FIM hat den Kalender für die neue Saison angepasst und eine Doppelveranstaltung in Katar beschlossen. Nach dem planmäßigen Auftakt am 28. März findet eine Woche darauf (4. April) auf dem Losail Circuit ein weiterer Lauf statt.

Die Rennen in Termas de Rio Hondo/Argentinien (11. April) und Austin/USA (18. April) wurden abgesagt und sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Stattdessen wird am 18. April in Portimao/Portugal gefahren. Derzeit stehen 19 Rennen im Kalender, der Termin für den Großen Preis von Deutschland auf dem Sachsenring bleibt unverändert der 20. Juni.

Im vergangenen Jahr gab es wegen Corona nur 15 WM-Stationen, die Königsklasse MotoGP kam auf 14 Rennen, da in Katar lediglich die Moto2 und Moto3 gestartet waren. Die Termine im Überblick:

28. März: Großer Preis von Katar in Doha

4. April: Großer Preis von Doha in Doha

18. April: Großer Preis von Portugal in Portimao

02. Mai: Großer Preis von Spanien in Jerez

16. Mai: Großer Preis von Frankreich in Le Mans

30. Mai: Großer Preis von Italien in Mugello

06. Juni: Großer Preis von Katalonien in Barcelona

20. Juni: Großer Preis von Deutschland auf dem Sachsenring

27. Juni: Großer Preis der Niederlande in Assen

11. Juli: Großer Preis von Finnland in Iitti (unter Vorbehalt)

15. August: Großer Preis von Österreich in Spielberg

29. August: Großer Preis von Großbritannien in Silverstone

12. September: Großer Preis von Aragon in Alcaniz

19. September: Großer Preis von San Marino in Misano

03. Oktober: Großer Preis von Japan in Motegi

10. Oktober: Großer Preis von Thailand in Buriram

24. Oktober: Großer Preis von Australien auf Phillip Island

31. Oktober: Großer Preis von Malaysia in Sepang

14. November: Großer Preis von Valencia

noch ohne neuen Termin:

Großer Preis von Argentinien in Termas de Rio Hondo

Großer Preis von Amerika in Austin