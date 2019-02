Sophia Flörsch plant Comeback im März nach Horror-Unfall

Rennfahrerin Sophia Flörsch (18) will nach ihrem schweren Unfall beim Formel-3-Weltfinale in Macau/China im vergangenen November schon bald ihr Comeback feiern.

Wie die tz berichtet, will Flörsch am 6. und 7. März in Monza die ersten Testfahrten für das niederländische Team Van Amersfoort Racing bestreiten.

"Es wird ein aufregender Moment, wieder hinter dem Lenkrad meines Rennwagens zu sitzen", sagte sie.

Anzeige

Elfstündige OP nach Horror-Crash

Flörsch hatte am 18. November in Macau bei hohem Tempo nach einer Kollision abgehoben und den Begrenzungszaun durchschlagen. Bei dem Crash erlitt sie eine Fraktur der Wirbelsäule, die in einer elfstündigen Operation gerichtet wurde.

In der Saison 2019 startet Flörsch für Van Amersfoort Racing in der neuen Formula European Masters.