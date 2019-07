Großer Erfolg für Dylan Pereira: Der Luxemburger gewann am Sonntag in Hockenheim den fünften Lauf des Porsche-Supercups. "Mein erster Sieg im Supercup und das vor den Augen meiner Familie. Ich bin mega happy. Bevor es zur zweiten Safety-Car-Phase kam, war ich unglaublich schnell unterwegs. Der Rennabbruch hat mir dann natürlich auch in die Karten gespielt", sagt Pereira.

Hinter dem Porsche 911 GT3 Cup des Lechner-Piloten erreichten am Hockenheimring Larry ten Voorde und Tio Ellinas das Ziel. Die Zuschauer auf den Formel-1-Tribünen sahen ein turbulentes Rennen, bei dem ten Voorde von der Pole-Position startete. Doch Pereira und Michael Ammermüller zogen noch vor der ersten Kurve an dem Niederländer vorbei.

Hektisch wurde es in der vierten Runde: Ammermüller, ten Voorde sowie Mikkel Pedersen kollidierten in der Spitzkehre. Ammermüller und Pedersen fielen aus, ten Voorde konnte weiterfahren. Das Feld reihte sich nach diesem Vorfall hinter dem Safety-Car auf.

Die neue Reihenfolge des Führungstrios lautete Pereira, ten Voorde und Tio Ellinas. Kurz darauf gab es eine erneute Safety-Car-Phase, nachdem mehrere Fahrzeuge in der Mitte des Feldes zusammenstießen.

Ein starker Regenschauer verhinderte eine Fortsetzung des Rennens, das mit roter Flagge abgebrochen wurde. Daher zählte die Reihenfolge der letzten vollständig absolvierten Runde, bevor das Safety-Car zum zweiten Mal auf die Strecke musste. Somit gewann Pereira vor ten Voorde und Ellinas.

Ellinas jubelte über seinen ersten Podestplatz im Porsche-Supercup. "Beim Saisonauftakt in Barcelona habe ich das Podium knapp verpasst, aber hier in Hockenheim hat es endlich geklappt", sagt der Champion des britischen Carrera Cups.

Porsche-Junior Julien Andlauer belegte den vierten Rang. "Im Rennen gab es sehr viele Positionskämpfe. Mit dem Regen haben sich die Bedingungen dann geändert. Durch die Unterbrechungen war nach vorn leider nicht mehr möglich", sagt der Franzose. Sein Landsmann Florian Latorre erreichte den fünften Platz vor Jaap van Lagen.

Joey Mawson sicherte sich auf der 4,574 Kilometer langen Strecke als bester Rookie Platz sieben. Hinter dem Australier folgten Al Faisal Al Zubair und Leon Köhler. Porsche-Junior Jaxon Evans komplettierte die besten Zehn.

"Mein Start war leider nicht gut, da habe ich ein paar Plätze verloren. Danach war ich besser unterwegs, aber bedingt durch die langen Safety-Car-Phasen konnte ich nicht noch weiter nach vorn fahren", sagt Evans. In der ProAm-Wertung gewann Roar Lindland vor Philipp Sager und Stephen Grove.

Da das Rennen nach sieben Runden mit weniger als 50 Prozent der angesetzten Distanz beendet wurde, gab es keine Punkte. Somit führt Andlauer mit 67 Punkten in der Gesamtwertung und ist nach fünf Rennen Halbzeitmeister. Hinter dem Youngster folgen sein Teamkollege Ammermüller (64 Zähler) und Ayhancan Güven mit 50 Punkten. Der Türke ist gleichzeitig auch bester Rookie. In der Amateur-Klasse steht Lindland an der Spitze.

