"Medien versuchen, Feuer zu legen" - Schröder wehrt sich nach Kleber-Wirbel

„Die Medien mögen es immer sehr gerne, Sachen zu verdrehen. Versuchen ein bisschen, heiße Luft zu schaffen“, sagte der NBA -Star, der von den Los Angeles Lakers zu den Toronto Raptors wechselt, in einem siebenminütigen YouTube -Video.

Und fügt an: „Ich finde es nicht in Ordnung, dass die Medien immer versuchen, ein Feuer zu legen.“

Im Podcast Got Nexxt hatte Schröder am Wochenende kritisiert, dass Kleber (Dallas Mavericks) im Vorjahr bei der Heim-EM fehlte, weil er angeblich an seinem „Game“ arbeiten wollte.