Nach Bayern-Abgang: Ibaka findet Klub - und vor brisantem Wiedersehen

Das ging aber fix: Rund eine Woche nach seinem Abgang beim deutschen Basketball-Meister und -Pokalsieger FC Bayern hat Serge Ibaka einen neuen Verein gefunden - der zugleich sein Ex-Klub ist. Wie Real Madrid am Freitagmitttag bekanntgab, wird der ehemalige NBA-Star ab der kommenden Saison wieder für Spaniens Hauptstädter auflaufen. Für wie lange der Deal mit dem 34 Jahre alten Ibaka angelegt ist, blieb zunächst unklar.

Der Center hatte während seiner insgesamt 14 Spielzeiten in der nordamerikanischen Profiliga, in der er 2019 mit den Toronto Raptors Meister wurde, hatte schon einmal für die Königlichen gewirkt (2011).

EuroLeague-Kracher um Bayern und Real

Der als Defensivspezialist bekannte gebürtige Kongolese mit spanischem Pass war mit den Iberern einst Europameister und 2012 Silbermedaillen-Gewinner bei den Olympischen Spielen in London geworden.

Pikant: Zum Grand Opening im SAP Garden bekommen es die Bayern am 3. Oktober zum Start der neuen EuroLeague-Saison gleich mit Reals Star-Ensemble zu tun - und damit auch mit Ibaka.

Der 2,13-Meter-Mann war in der europäischen Eliteliga mit durchschnittlich 12,6 Zählern bester Punktesammler der Bayern und zudem mit knapp sechs Rebounds auch in dieser Kategorie die Nummer eins. In der BBL scorte Ibaka im Schnitt ebenso zweistellig.