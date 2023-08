NBA-Stars brillieren! DBB schlägt WM-Mitfavoriten

Das Team um Kapitän Dennis Schröder besiegte am Mittwoch den WM-Mitfavoriten Kanada mit 86:81 (50:34). In der Bundeshauptstadt, wo die deutsche Mannschaft vor knapp einem Jahr EM-Bronze gefeiert hatte, waren der Berliner Franz Wagner (18 Punkte), Daniel Theis (17) und Schröder (16) die besten Werfer.

Nächster Halt: Hamburg

Am vergangenen Samstag hatten Schröder und Co. in Bonn Schweden im ersten Testspiel der Vorbereitung mit 87:68 bezwungen. Auf dem Weg zur Weltmeisterschaft in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) geht es nun nach Hamburg, wo am Wochenende der Supercup mit China, Neuseeland und Kanada ansteht.