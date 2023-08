Wagner-Premiere bei DBB-Sieg: Basketballer starten erfolgreich in WM-Sommer

„Es war noch nicht ganz so einfach, in einen Fluss zu kommen“, sagte Herbert bei MagentaSport . „In der zweiten Halbzeit haben wir Charakter gezeigt und uns das Spiel zurückgeholt“, ergänzte Debütant Oscar Da Silva.

DBB-Team erwischt guten Start

Herbert hatte zuletzt betont, dass er im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung in der Defense sehen will, und das gelang zunächst. Schweden hatte große Mühe zu punkten, in der Offense setzte Schröder immer wieder Daniel Theis und Franz Wagner erfolgreich ein, schnell war die Führung zweistellig (12:2/6. Minute). Nach mehreren Wechseln kam es aber zum Bruch, der Vorsprung schmolz zusammen.

Im Aufgebot fehlten die EM-Fahrer Johannes Thiemann, Jonas Wohlfarth-Bottermann, Niels Giffey und Christian Sengfelder. Nicht zwangsläufig ein Indiz, wer beim ersten Rostercut am Wochenende von Herbert gestrichen wird. Das Quartett war am Vortag bei einem inoffiziellen Spiel gegen die Schweden zum Einsatz gekommen.

Premiere für Wagner-Brüder

Auch nach der Pause suchte das Team vergeblich seinen Rhythmus, die Fehlerquote blieb hoch. Erst in der Schlussphase lief es wieder besser, Moritz Wagner hatte einige starke Aktionen und großen Anteil daran, dass die Führung wuchs und der Sieg nicht mehr in Gefahr geriet.

Weiter geht es am Mittwoch (19.30 Uhr) in Berlin mit dem nächsten Länderspiel gegen Kanada, danach folgt der Supercup in Hamburg (12./13. August). Schon vor der Weiterreise am Sonntag will Herbert sein Aufgebot von 18 auf maximal 14 Spieler reduzieren.