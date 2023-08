Basketball-WM: Deutscher Kader ausgedünnt - ein Name wundert Fans

Der Kader der deutschen Basketball Nationalmannschaft für die WM in Japan, Indonesien und den Philippinen (25. August bis 10. September) nimmt immer mehr Formen an.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Auch zwei EM-Helden fallen dem Cut zum Opfer

Die ebenfalls gestrichenen Jonas Mattisseck und Louis Olinde (beide ALBA Berlin) waren erst zum Beginn der Ende Juli in Bonn begonnenen Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft nachnominiert worden.

Personalie Louis Olinde sorgt für Diskussionen

Die verhältnismäßig größte Überraschung auf der Streichliste, die unter Fans die meisten Diskussionen auslöst, ist die Personalie Olinde: Der 25-Jährige - der soeben einen neuen Drei-Jahres-Vertrag in Berlin unterschrieben hat - hat sich in den vergangenen drei Jahren bei ALBA hervorragend entwickelt und hat jüngst bei den Phoenix Suns in der Summer League auch NBA-Luft geschnuppert.