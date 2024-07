Schröder und Co. stimmen sich mit Punkte-Gala auf Olympia ein

von SID 13.07.2024 • 21:10 Uhr Die deutschen Basketballer feiern einen deutlichen Sieg gegen die Niederlande. Die Form stimmt zwei Wochen vor dem ersten Olympia-Tip-In.

Tempo, Dunks und reichlich Punkte: Deutschlands Basketballer haben für ihre olympische Medaillen-Mission mächtig Fahrt aufgenommen. Das Weltmeister-Team um Kapitän Dennis Schröder besiegte die Niederlande in einem Testspiel in Hamburg mit 95:50 (49:25) und präsentierte sich exakt zwei Wochen vor dem Olympia-Auftakt in starker Verfassung.

Bester Werfer vor 10.713 Zuschauern in der Barclays Arena im Volkspark war Andreas Obst mit 18 Punkten. Schröder kam auf 13 Zähler, Daniel Theis auf 16 und Franz Wagner auf 15. Bundestrainer Gordon Herbert testete in der Hansestadt erstmals sein finales Zwölf-Mann-Aufgebot für die Sommerspiele, in dem zehn 2023er-Weltmeister stehen. Nach den beiden Duellen gegen Frankreich (66:90 und 70:65) war es der zweite Sieg im dritten Olympia-Test.

„Wir sind auf einem guten Weg“, sagte Obst, der am Samstag seinen 28. Geburtstag feierte, bei Magenta Sport. Johannes Voigtmann stimmte seinem Teamkollegen zu: „Das war gut. Wir waren sehr konzentriert, das hat Spaß gemacht.“

Basketball-Fans kommen voll auf ihre Kosten

Bis zu den Sommerspielen stehen für Schröder und Co. zwei weitere Testspiele an. Am Freitag geht es in Berlin (20.00 Uhr) gegen Japan. Die Generalprobe steigt dann am 22. Juli in London gegen die USA, ehe in der olympischen Gruppenphase im Spielort Lille Japan (27. Juli), Brasilien (30. Juli) und Frankreich (2. August) die deutschen Gegner sind.

Alle deutschen NBA-Stars, ganz viel Olympia-Lust und jede Menge Obst-Dreier: Die Fans in Hamburg kamen am Samstagabend voll auf ihre Kosten. Deutschlands Korbjäger spielten mit dem chancenlosen Kontrahenten von Beginn an Katz und Maus. Coach Herbert ließ es sich nicht nehmen, seine vermeintlich Besten direkt aufs Parkett zu schicken - und Schröder, Obst, Wagner, Johannes Voigtmann und Theis dankten es auf ihre Weise. Sie brannten direkt ein kleines Basketball-Feuerwerk ab.

Theis dreht auf

Vor allem Theis, der dem Team in der Olympia-Vorbereitung bislang aufgrund unklarer Vertragssituation gefehlt hatte, drehte gleich ordentlich auf. Nicht bloß, dass der Center nach 23 Sekunden direkt für die ersten Punkte sorgte. Theis, der pünktlich zum Start der heißen Phase seinen NBA-Kontrakt bei den New Orleans Pelicans unterschrieb, zeigte auch als Anker in der Defense seinen enormen Wert fürs deutsche Spiel. Und weil vorne neben Theis zunächst vor allem Obst glänzte, hieß es schnell 15:3 - Obst (9) und Theis (6) teilten sich bis dahin sämtliche deutschen Punkte.

Wer befürchtete, die deutschen Asse würden gegen den Weltranglisten-53. nun vom Gas gehen, sah sich getäuscht. Immer wieder rissen die deutschen Weltmeister ihre Zuschauer mit spektakulären Aktionen von den Sitzen.

Monsterdunk von Wagner

Als Franz Wagner einen Monsterdunk einhändig zum 46:24 in den Korb stopfte (19.) und anschließend auch der sechste Dreier von Obst reinfiel, stand die Arena endgültig Kopf.

