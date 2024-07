NBA-Ticker zur Free Agency: Trades, Gerüchte, Wechsel

Mit dem Beginn der Free Agency kommen die Personalentscheidungen in Rollen. Welche Stars wechseln, welche Trades und Gerüchte gibt es? SPORT1 zeigt einen Überblick mit dem NBA-Ticker.

+++ Chris Paul zu den Spurs +++

NBA-Supertalent Victor Wembanyama bekommt große Erfahrung an seine Seite. Wie ESPN berichtet, wird Chris Paul bei den San Antonio Spurs einen Einjahresvertrag über elf Millionen Dollar unterschreiben.

Der 39-Jährige war zuvor am Sonntag von den Golden State Warriors gewaivt, also entlassen, worden. Andernfalls wäre sein Gehalt über 30 Millionen für diese Saison garantiert gewesen. Dadurch wurde Paul zum Unrestricted Free Agent, kann damit also frei entscheiden, zu welchem Team er wechselt.