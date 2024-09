Wunderkind stellt Rekord auf und verzückt die USA

Basketball-Wunderkind Caitlin Clark sorgt in der WNBA weiterhin für Furore. Der US-Star stellt einen neuen Rekord auf.

Rekord für Caitlin Clark ! Das Basketball-Wunderkind hat in der Nacht zu Samstag zwar mit 74:78 gegen WNBA-Meister Las Vegas Aces verloren, doch während der Niederlage einen neuen Liga-Bestwert aufgestellt.

Mitten im zweiten Viertel passte sie den Ball zu Mitspielerin Kelsey Mitchell, welche zum Korb zog und die Punkte für die Indiana Fever machte. Für Clark war es in ihrer Debütsaison der insgesamt 317. Assist im 38. Spiel.

Wunderkind spricht von „historischem“ Jahr

Im Durchschnitt sind das 8,4 Vorlagen pro Spiel, womit die 22-Jährige die Liga anführt. Sie knackte den WNBA-Rekord, der von Alyssa Thomas in der vergangenen Spielzeit aufgestellt worden war (316).

„Ich denke, es spricht definitiv für das ganze Jahr, wie historisch es für diese Liga ist“, freute sich das Wunderkind und fügte hinzu: „Ich denke, das ist es, was daran so viel Spaß macht, dass man immer wieder sehen wird, wie Rekorde gebrochen werden.“

LeBron James reagierte einst auf Clarks College-Finaldrama

„Deshalb sind die Fans gekommen. Die Zuschauerzahlen waren in diesem Jahr absolut verrückt . Ich denke also, dass jeder sein Spiel irgendwie steigert und dadurch der Wettbewerb immer besser wird“, schilderte sie und ergänzte, dass auch für sie dies ein großer Anreiz sei, zu wissen, dass jede Spielerin jeden Abend ihr Bestes gebe: „Es ist cool zu sehen, wie jeder wirklich einen Schritt nach vorne gemacht und sich weiterentwickelt hat. Davon ein Teil zu sein, ist einfach super.“

Mit einem großen Hype war Clark im Sommer in die WNBA gekommen, nachdem sie in ihrer College-Zeit einige Rekorde aufgestellt und dadurch viel Aufmerksamkeit generiert hatte. Selbst NBA-Superstar LeBron James reagierte auf die 22-Jährige, als sie mit der University of Iowa das College-Finale dramatisch verlor.