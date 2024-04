Final-Drama um Basketball-Wunderkind - LeBron reagiert

Final-Drama um Caitlin Clark! Das US-amerikanische Wunderkind hat das College-Basketball-Finale mit der University of Iowa gegen die South Carolina Gamecocks, die damit über die gesamte Saison ungeschlagen blieben, mit 75:87 verloren.

Wunderkind mit historischem Start

Nach dem ersten Viertel führten die Iowa Hawkeyes mit 27:20 und die 22-Jährige stand bereits bei 18 Punkten. So viele sind einer Spielerin in einem Viertel in einem Finale zuvor noch nie gelungen. Darauf reagierte NBA-Superstar LeBron James, der via X kommentierte: „Wenn man nicht bei dem Spiel von Caitlin Clark ausflippt, dann ist man ein absoluter Hater!!!!!“

Doch im zweiten Viertel vergab Clark alle sechs Würfe und blieb bis zur Halbzeit bei ihren 18 Punkten. Zur Pause führte South Carolina mit 49:48 und baute die Führung im dritten Viertel auf 68:59 aus. Im letzten Abschnitt gelang es Iowa nicht, den Rückstand noch zu drehen. Clark kam letztlich auf 30 Punkte, acht Rebounds sowie fünf Assists. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Hawkeyes im Finale gegen Louisiana State verloren. Auf der Gegenseite brillierten zum einen Kamilla Cardoso (15 Punkte, 17 Rebounds) sowie Chloe Kitts (11 Punkte, 10 Rebounds). Beide legten jeweils ein Double-Double auf.

Als beste Werferin in der Geschichte des US-College-Basketballs - sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern - hat Clark beste Chancen auf einen Vertrag in der WNBA. Es wird erwartet, dass die Indiana Fever sie Ende des Monats als erste Spielerin für den NBA-Draft der Frauen auswählen.

Clarks Brüder spielen Football

Clark scheint das Talent für eine erfolgreiche Karriere im Sport in die Wiege gelegt bekommen zu haben. Sie wurde am 22. Januar 2002 in Des Moines, Iowa, geboren und wuchs zusammen mit ihren beiden Brüdern Blake und Colin auf. Ihr älterer Bruder Blake ist heute als College-Football-Spieler an der Iowa State University aktiv. Auch ihr Vater Brent hat eine sportliche Vergangenheit und war früher Teil der Basketballmannschaft am Simpson College in Indianola.

Schließlich fing Clark im Alter von fünf Jahren in einer reinen Jungen-Jugendmannschaft an, Basketball zu spielen. Gleichzeitig versuchte sie sich zwar noch an Softball, Volleyball, Fußball und Tennis, konzentrierte sich aber relativ schnell wieder nur auf Basketball.

Schon im Kindesalter zeigte sich Clarks besonderes Talent. Damals spielte sie mit der Basketball-Akademie All Iowa Attack gegen ältere Gegnerinnen und traf schon in der achten Klasse auf Abiturientinnen. Dabei konnte sich Clark spielerisch sowie körperlich gegen die höheren Altersklassen behaupten.

Starspieler in Iowa - MVP bei der U19-WM

An der Dowling Catholic High School in West Des Moines stieg sie zu einer der besten Highschool-Basketballspielerinnen des Landes auf. Im Anschluss entschied sich Clark für die Iowa Hawkeyes, obwohl sie auch Angebote von anderen renommierten College-Teams erhalten hatte. An der University of Iowa studiert Clark neben ihrer Basketballkarriere Marketing.

Ihr Debüt im College-Basketball feierte sie am 25. November 2020. Gleich in ihrer ersten Saison führte Clark die Hawkeyes in Punkten und Assists an und avancierte zur Starspielerin.