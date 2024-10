Basketball-Weltmeister Giffey nicht mehr für Deutschland

Basketball-Weltmeister Niels Giffey hat seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft erklärt. „Ich habe nach Olympia entschieden, dass dies der letzte Sommer für mich mit dem Nationalteam war, jetzt mache ich es offiziell“, sagte der 33-Jährige im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Der Forward absolvierte seit 2013 118 Spiele für Deutschland, Höhepunkt der Karriere war der sensationelle WM-Triumph 2023 in Manila.

Einen weiteren großen Erfolg verpasste das Team im vergangenen Sommer knapp, bei den Olympischen Spielen in Paris sprang Rang vier heraus. Gedanken habe er sich "schon vor Olympia" gemacht, sagte Giffey nun, "hätten wir uns nicht qualifiziert, wäre ich wohl schon früher diesen Schritt gegangen. Der Sommer ist für die Familie die einzige freie Zeit des ganzen Jahres. Ich habe nach Paris im Urlaub mit meiner Frau gesprochen – und wir waren auf derselben Wellenlänge."

Oftmals musste die Familie zurückstecken, "das ganze Projekt" Nationalmannschaft sei es aber wert gewesen, "andere Dinge beiseitezuschieben. Besonders in den letzten fünf, sechs Jahren hat es sich angefühlt wie eine Familie, zu der man zurückkommt. Das war einfach genial. Man wusste, das wird eine geile Zeit mit den Jungs. Der Zusammenhalt wurde immer enger. Parallel kam der Erfolg mit einer Generation an Spielern, die immer besser wurden, ein paar wechselten in die NBA."