Wechsel zum FC Bayern? "Auf gar keinen Fall!"

SPORT1 22.10.2024 • 08:37 Uhr NBA-Star Dennis Schröder wirft einen Blick nach Deutschland und verrät dabei, dass er nie für den FC Bayern spielen würde. Das liegt an seiner Heimatverbundenheit.

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder, der sein Geld bei den Brooklyn Nets in der nordamerikanischen Profiliga NBA verdient, hat zu den großen Ambitionen des FC Bayern München Stellung bezogen, der vor kurzem den SAP Garden eröffnet hat und künftig in der europäischen Spitze mitspielen will.

Bis dahin sei noch viel zu tun. „Ich meine, die haben sehr viel Geld. Aber Pana (Panathinaikos; Anm. d. Red.) und die anderen haben noch mehr Geld als sie“, sagte Schröder im ran-Interview und fügte eine Prognose hinzu: „Bayern steht so oder so für sich. Bayern, das ist ja eine Hausnummer. Traditionsverein im Fußball, jetzt im Basketball geht es dahin. Mit der Arena, das ist schon sehr geil gemacht. Und Gordi (Ex-Bundestrainer Herbert, der nun die Bayern coacht, Anm. d. Red.) wünsche ich natürlich alles Gute. Ganz nach oben ist schon schwierig, aber sage niemals nie.“

FC Bayern? „Auf gar keinen Fall!“

Einen eigenen Wechsel nach München kann sich Schröder dagegen nicht vorstellen. Auf die Frage, ob Bayern ein Verein sei, bei dem er am Ende seiner Karriere gerne spielen würde, antwortete der 31-Jährige kurz und knapp: „Auf gar keinen Fall.“

Der Grund ist seine Heimatverbundenheit. Die Basketball Löwen Braunschweig seien sein Verein und „wenn ich nach Deutschland komme, spiele ich nur für Braunschweig“, stellte der 1,85 Meter große Point Guard klar.

Schröder: „Will den NBA-Flair mit reinbringen“

„Ich respektiere München, alle Städte. Aber ich kann kein anderes Team größer machen, als es jetzt schon ist“, so Schröder weiter: „Wenn ich zu einem Team gehe in Deutschland, dann wird es hoffentlich einen sehr guten Knall geben. Und dann will ich natürlich, dass das mein Team ist.“ Der NBA-Star war 2018 als Gesellschafter bei seinem Heimat-Klub eingestiegen und änderte sogar die Klub-Farben auf Schwarz und Gold ab. Eines Tages selbst wieder in Braunschweig zu spielen, steht deshalb auf Schröders Liste.

So würde Schröder den Klub „größer machen. Ich glaube, wenn ich dorthin gehe, dann werden natürlich Leute kommen und Leute werden aufmerksam. Und das ist einfach gut fürs Team und wo wir hingehen wollen. Wir wollen auch europäisch nach ganz oben.“