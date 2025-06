Außergewöhnliche Szenen bei Bayern-Pleite

Der Center merkte gleich, dass etwas nicht in Ordnung war, schlug vor Schmerzen auf den Boden und zog sein Trikot über den Kopf. „Das ist natürlich bitter, weil er von hinten in ihn reinläuft, kurz bevor Booker landet“, sagte Dyn -Kommentator Florian Pertsch über die Szene.

Experte Heiko Schaffartzik erkannte auch gleich den Ernst der Lage und kommentierte besorgt: „Oh, oh! Hoffen wir, dass es nicht so schlimm ist und wir ihn in der zweiten Halbzeit sehen.“

Booker-Frau eilt nach Verletzung auf das Feld

Doch Booker kam in Hälfte zwei nicht mehr aus der Kabine zurück. Es droht der zweite bittere Ausfall für einen der wichtigsten Bayern-Spieler. Der Routinier hatte nach einer Knieverletzung in dieser Saison schon über zwei Monate verpasst.

Wie groß der erneute Verletzungsschock war, zeigte auch die Reaktion seiner Frau Amber. Diese eilte gleich mit der jüngsten Tochter an der Hand auf das Parkett und erkundigte sich bei ihrem Mann, wie es ihm ging. Eine äußerst ungewöhnliche Szene, denn Familienmitglieder sieht man selten während des Spiels auf dem Feld. Anschließend folgte sie ihrem Mann mit besorgter Miene in die Kabine.

Sollte Booker tatsächlich länger ausfallen, könnte diese erneute Verletzung für den FC Bayern wohl fast noch bitterer sein als die überraschende Pleite in Spiel eins der Halbfinalserie. Der Center ist in der laufenden Saison sowohl in der EuroLeague (14,9 Punkte) als auch in der BBL (12 Punkte) der zweitbeste Scorer der Bayern.