Nächster Anführer des FC Bayern weg

Vincent Wuttke 16.08.2025 • 21:30 Uhr Die Basketballer des FC Bayern verlieren den nächsten Star. Der Zeitpunkt der Verkündung überrascht.

Der Mega-Umbruch bei den Basketballern des FC Bayern geht weiter. Nun gab der Verein auch den Abgang von Shabazz Napier bekannt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der US-Amerikaner führte die Münchner mit starken Leistungen in der Final-Serie gegen Ulm zum Titel und wurde zum Finals-MVP gekürt.

„Unser Finals MVP kehrt nicht nach München zurück. Wir wünschen Bazz alles Gute für die Zukunft und sagen DANKE für Alles!“, verkündete der FC Bayern in einer kurzen Mitteilung bei X am Samstagabend um 21.00 Uhr.

Napier verlässt München

Eine ausführliche Mitteilung gab es zunächst nicht. Dabei überraschte auch der Zeitpunkt. Denn zur gleichen Zeit fand im SAP Garden in München das Finale des Super Cups zwischen Deutschland und Serbien statt und viele Verantwortliche der Münchner befanden sich in der Halle.

{ "placeholderType": "MREC" }

Napier ist der nächste Anführer, der geht. Zuvor hatten bereits Spielmacher Carsen Edwards, Center Devin Booker und Defensivanführer Nick Weiler-Babb ihre Abschiede bekannt gegeben.

Napier gehörte mit seinen 34 Jahren zu den Routiniers in München. Der Guard sammelte bereits Erfahrungen in der NBA und legte in der vergangenen Saison im Schnitt 11,5 Punkte und 3,0 Assists in der EuroLeague auf.